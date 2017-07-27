Прокуратура проверяет сообщения СМИ о незаконной деятельности "Уралуправтодора"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Заместитель генерального прокурора в Уральском федеральном округе Юрий Пономарёв поручил проверить сообщения СМИ о незаконной дорожно-строительной деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Уралуправтодор", которое обслуживает федеральные дороги на Урале. Об этом сообщается в четверг на сайте управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе.

По сообщениям местных СМИ, руководитель "Уралуправтодора" Алексей Борисов нарушил правила при заключении госконтрактов, создав неравную конкуренцию на рынке.

"В связи с публикациями о нарушениях закона, допущенных при заключении и исполнении государственных контрактов на производство дорожно-строительных работ в Свердловской области, заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарёв поручил прокурору региона Сергею Охлопкову незамедлительно организовать всестороннюю проверку с привлечением к ее проведению правоохранительных и уполномоченных контрольно-надзорных органов. Дано указание тщательно проверить все изложенные в материалах СМИ сведения, при наличии оснований принять исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - сказано в сообщении.

Общая протяженность сети федеральных автомобильных дорог, закрепленных в оперативном управлении "Уралуправтодора", составляет порядка 2 млн км.