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В Челябинской области возвели на 11% больше жилья, чем за первые шесть месяцев 2016 г.

Новости Урала
27 июля, 14:20 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

Роста объемов строительства удалось достичь благодаря позитивной динамике по ипотечным ставкам в регионе, считают власти

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ЧЕЛЯБИНСК, 27 июля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Строительные компании возвели 533 тыс. кв. м жилья в Челябинской области за шесть месяцев 2017 года - это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил в четверг журналистам первый замминистра строительства и инфраструктуры региона Виталий Передерий.

"В Челябинской области, в отличие от других регионов России, нет тенденции к уменьшению темпов строительства. Напротив, за первые шесть месяцев 2017 года в регионе построено 533 тыс. кв. м жилья, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. К концу года мы ожидаем, что будет построено порядка 1,3 млн кв. м", - сказал Передерий.

По его словам, роста объемов строительства удалось достичь благодаря позитивной динамике по ипотечным ставкам в регионе. "В Челябинской области средняя процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам понижена банками до 11,7% с 13,5%. А ключевая ставка по таким кредитам и вовсе составляет сейчас 9% годовых", - отметил министр.

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