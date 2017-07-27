МЧС предупредило о сильном ветре и дожде на Урале и в Сибири

ТАСС, 27 июля. Штормовое предупреждение объявлено в пяти регионах Урала и Сибири, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС РФ.

"По данным синоптиков, в Алтайском крае, Новосибирской, Томской, Омской и Свердловской областях днем 28 июля и ночью 29 июля ожидаются грозы, местами сильные ливневые дожди, град, шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с", - сказал сотрудник пресс-службы.

Местные Главные управления министерства предупреждены о непогоде. Ведется мониторинг обстановки. "Силы и средства МЧС готовы к возможным ЧС, вызванным погодой", - добавили в ведомстве.