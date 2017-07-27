МЧС предупредило о сильном ветре и дожде на Урале и в Сибири

Лидерами роста в рейтинге эффективности депутатов Госдумы стали Николаев и РевенкоПолитика 27 июля, 15:27
Суэцкий канал продлевает скидки для контейнеровозов до конца годаТранспорт 27 июля, 15:27
Испанский баскетболист Родригес хочет в своем первом сезоне в ЦСКА выиграть ЕвролигуСпорт 27 июля, 15:19
Госкомиссия на Байконуре утвердила экипаж новой экспедиции на МКСКосмос 27 июля, 15:17
Источник: "Спартак" продаст Таски "Трабзонспору", если найдет игроку заменуСпорт 27 июля, 15:15
Скарамуччи: Трамп может заблокировать новые санкции против РФ, но только чтобы их усилитьМеждународная панорама 27 июля, 15:13
Почему Трамп хочет запретить трансгендерам служить в армииМеждународная панорама 27 июля, 15:00
Судебные прения по делу новосибирского экс-губернатора Юрченко назначены на 15 августаСибирь 27 июля, 14:43
Добыча нефти на Ямале за первое полугодие 2017 года выросла на 25%Экономика и бизнес 27 июля, 14:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 27 июля. Штормовое предупреждение объявлено в пяти регионах Урала и Сибири, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС РФ.
"По данным синоптиков, в Алтайском крае, Новосибирской, Томской, Омской и Свердловской областях днем 28 июля и ночью 29 июля ожидаются грозы, местами сильные ливневые дожди, град, шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с", - сказал сотрудник пресс-службы.
Местные Главные управления министерства предупреждены о непогоде. Ведется мониторинг обстановки. "Силы и средства МЧС готовы к возможным ЧС, вызванным погодой", - добавили в ведомстве.