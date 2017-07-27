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Полиция проводит проверку по факту стрельбы в центре Нижневартовска

Новости Урала
27 июля, 14:31 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июля./ТАСС

По словам очевидцев, которые приводятся в местных СМИ, ранения получили не менее трех человек

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июля./ТАСС/. Полицейские Ханты-Мансийского автономного округа - Югры проводят проверку по факту стрельбы в центре Нижневартовска. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Мы проводим проверку по факту стрельбы в Нижневартовске. Сейчас принимаются меры по задержанию стрелявших", - сказали в пресс-службе, добавив, что информация по количеству пострадавших уточняется.

По данным местных СМИ, перестрелка произошла в четверг недалеко от торгового центра "Городок", по словам очевидцев, которые приводятся в местных СМИ, ранения получили не менее трех человек.

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