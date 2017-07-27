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В Тюменской области за два года повысили собираемость платежей за капремонт почти вдвое

Новости Урала
27 июля, 15:39 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

Достичь таких результатов удалось прежде всего за счет активной разъяснительной работы, считают в тюменском областном фонде капремонта многоквартирных домов

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ЧЕЛЯБИНСК, 27 июля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Уровень собираемости платежей за капремонт в Тюменской области вырос за два года с 50% до 96%, сообщила директор тюменского областного фонда капитального ремонта многоквартирных домов Светлана Цынская на проходящей в Челябинске конференции региональных операторов капитального ремонта Уральского федерального округа.

"В первый месяц (в 2015 году, когда россиянам стали приходить квитанции за капремонт многоквартирных домов - прим. ТАСС) в Тюменской области собираемость платежей была больше 50%. В конце 2015 года она уже составила 75%. В конце 2016 года - 88%, а сейчас - 96%. Достигли таких результатов прежде всего за счет активной разъяснительной работы", - сказала она.

По ее словам, сотрудники фонда выезжали в муниципалитеты, где встречались на общих собраниях с собственниками многоквартирных домов, беседовали с представителями управляющих компаний и органов местного самоуправления. "Размещали рекламу (действующего механизма капремонта - прим. ТАСС) везде, где только было возможно. Запустили колл-центр для собственников жилья, и сейчас работа не останавливается", - сказала директор фонда.

Кроме того, высоких результатов удалось добиться благодаря подаче исков в суд на неплательщиков, сказала Цынская.

Третья ежегодная конференция региональных операторов капитального ремонта Уральского федерального округа стартовала в Челябинске 27 июля. В ходе конференции руководители региональных операторов обмениваются опытом применения отраслевого законодательства.

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