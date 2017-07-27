В нескольких районах Зауралья выпал град

ТАСС, 27 июля. Град, выпавший в нескольких районах Курганской области, повредил урожай на участках жителей региона. Также по территории города Кургана прошел сильный дождь, подтоплены несколько улиц, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

После дождя будет радуга ко. К.Маркса #курган #Курган45 #kgn #kgn45 #kurgan45 #kurgan #регион45 #45регион #интересныйкурган #лето2017 Публикация от Интересный Курган (@inkurg) Июл 27 2017 в 5:41 PDT

"Град прошел по территории микрорайона Тополя Кургана, Кетово и Половинского района. Травм у людей не зафиксировано, однако пострадали цветы и насаждения на участках жителей региона. В Кургане по улице Карла Маркса есть небольшое подтопление ввиду того, что не справляется ливневая система", - сказали там.

При этом местные жители в социальных сетях сообщают о подтоплениях улиц Бурова-Петрова и Черняховского в Кургане. На фотографиях, которые выкладывают жители Зауралья, видно, что вода скрывает половину колес проезжающих по затопленным улицам автомобилей.