В нескольких районах Зауралья выпал град

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ТАСС, 27 июля. Град, выпавший в нескольких районах Курганской области, повредил урожай на участках жителей региона. Также по территории города Кургана прошел сильный дождь, подтоплены несколько улиц, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
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"Град прошел по территории микрорайона Тополя Кургана, Кетово и Половинского района. Травм у людей не зафиксировано, однако пострадали цветы и насаждения на участках жителей региона. В Кургане по улице Карла Маркса есть небольшое подтопление ввиду того, что не справляется ливневая система", - сказали там.
При этом местные жители в социальных сетях сообщают о подтоплениях улиц Бурова-Петрова и Черняховского в Кургане. На фотографиях, которые выкладывают жители Зауралья, видно, что вода скрывает половину колес проезжающих по затопленным улицам автомобилей.