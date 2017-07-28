Российские МиГ-31 переброшены с Урала в Киргизию для совместного выполнения задач ПВО

ТАСС, 28 июля. Истребители-перехватчики МиГ-31БМ пермской авиабазы "Сокол" переброшены на расположенный в Киргизии аэродром Кант для выполнения учебно-боевых задач по противовоздушной обороне (ПВО) совместно с подразделениями вооруженных сил республики. Об этом в пятницу сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.

"Истребители-перехватчики МиГ-31БМ пермской авиабазы "Сокол" перебазированы на аэродром Кант (Киргизия). Цель - выполнение учебно-боевых задач по противовоздушной обороне совместно с подразделениями вооруженных сил Киргизии. Сверхзвуковые самолеты преодолели 3,7 тыс. км с одной дозаправкой на новосибирской авиабазе Толмачево", - сказал Рощупкин, не раскрыв количество переброшенной авиатехники.

По данным ЦВО, летчики приступили к учебно-тренировочным полетам в районе полигона Эдельвейс на берегу озера Иссык-Куль. "А также отработке перехвата воздушных целей, сложному пилотажу в различных метеоусловиях совместно с экипажами разведывательной, штурмовой и армейской авиации", - уточнил Рощупкин.

Модернизированный истребитель МиГ-31БМ - самолет с уникальными характеристиками. Обладает современной системой управления, дальность обнаружения цели достигает 320 км, поражения - 280 км. Способен одновременно поражать 6 и сопровождать до 10 воздушных целей, в том числе крылатые и баллистические ракеты.

Объединенная российская военная база Кант является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности территории и воздушного пространства государств Организации Договора о коллективной безопасности.