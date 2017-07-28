Площадь лесных пожаров в Югре увеличилась за сутки на 1,5 тыс. га

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля./ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре увеличилась за сутки на 1,5 тыс. га, в регионе действует около 30 пожаров. Об этом сообщили в пятницу в департаменте недропользования и природных ресурсов региона.

"На сегодняшний день действует 29 лесных пожаров на площади 5,3 тыс. га, из них действующих 26 и 3 локализованных пожара", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, к тушению пожаров привлечено восемь вертолетов, четыре из которых оснащены водосливными устройствами.

Ранее ТАСС сообщал, что в четверг площадь лесных пожаров в округе сократилась за сутки с 4,9 тыс. га до 3,8 тыс. га.

Исполняющий обязанности губернатора Югры Геннадий Бухтин в среду подписал распоряжение о введении в Березовском и Белоярском районах режима ЧС из-за сложной пожароопасной обстановки.

В пятницу в администрации Сургута сообщили о введении особого противопожарного режима в границах территории городского округа.

"На период действия особого противопожарного режима будет введен запрет на запрещение разведения костров, поджигания сухой травы, сжигание мусора в лесах, парках, на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесным насаждениям и в противопожарных разрывах зданий и сооружений. А также введен запрет на посещение гражданами лесов, расположенных на территории муниципального образования", - говорится в сообщении.