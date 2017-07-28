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"ВСМПО-Ависма" увеличила реализацию титана за 6 месяцев 2017 года на 20%

Новости Урала
28 июля, 11:15 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 28, июля. /ТАСС

В тоже время укрепление курса рубля привело к снижению экспортной выручки в рублевом эквиваленте на 13,8%

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Корпорация "ВСМПО- Ависма" увеличила реализацию титана на 20% за 6 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пятницу в пресс-службе компании.

"По результатам первого полугодия 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем реализации титана в натуральном выражении увеличился на 20,4% (увеличение с 11,8 до 14,2 тыс. т - прим. ТАСС). Тем не менее, из-за снижения курса доллара выручка снизилась с 36 391 млн рублей до 36 232 млн рублей (снижение на 0,4%), а чистая прибыль сократилась с 13 657 млн рублей до 8 793 млн рублей (снижение на 35,6%)", - сказали в пресс-службе.

По данным компании, укрепление курса рубля привело к снижению экспортной выручки в рублевом эквиваленте на 13,8% и росту убытков от переоценки валютных статей баланса. Объем средств, направленных в первой половине года на выполнение социальных обязательств, составил 707 млн рублей.

Корпорация "ВСМПО-Ависма" является крупнейшим в мире производителем слитков и проката из титановых сплавов. Корпорация также производит прессованные изделия из алюминиевых сплавов, полуфабрикаты из легированных сталей и жаропрочных сплавов на никелевой основе. Партнеры "ВСМПО- Ависма" - более 300 фирм в 49 странах мира.

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