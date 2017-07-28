Стекла космического происхождения впервые представят на выставке на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Выставка метеоритов, где впервые представят стекла космического происхождения - тектиты - из Чехии, Молдавии и Вьетнама, пройдет в Уральском геологическом музее Горного университета, сообщили в пятницу в пресс-службе вуза.

"В Уральском геологическом музее откроют новую метеоритную выставку. На ней впервые будут представлены тектиты - уникальные стекла, имеющие космическое происхождение. В частности, в экспозиции представлены тектиты из Чехии, Молдавии и Вьетнама, а также природные стекла, образовавшиеся при ударе крупных астероидов на территории Казахстана и Ливии", - сказали в вузе.

В пресс-службе добавили, что тектиты встречаются во многих странах мира: Чехии, Вьетнаме, Австралии, странах Африки. А ограненные тектиты используются в ювелирных украшениях.

"На выставке отдельный раздел экспозиции будет посвящен знаменитому Тунгусскому метеориту, падение которого произошло 109 лет назад. Также можно будет увидеть метеориты разных лет, в том числе знаменитый Челябинский", - отметили в пресс-службе.

Метеорит "Челябинск" вошел в атмосферу Земли 15 февраля 2013 года, около 07:10 мск, он вызвал сильный взрыв в атмосфере на высоте 30-50 км и падение многочисленных фрагментов на большой территории в Челябинской области. Взрыв наблюдали сотни тысяч человек на Урале и в северном Казахстане. Наиболее крупные фрагменты небесного тела упали в окрестностях озера Чебаркуль, в 78 км западнее Челябинска, сейчас они находятся в музеях региона. От взрывной волны в сотнях тысяч домов Челябинска и его окрестностей были выбиты стекла.