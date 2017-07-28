Работники строительных компаний на Урале получили долги по зарплате на 9,4 млн рублей

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Работники компании "Уралэнергостройкомлекс", в состав которой входят еще несколько предприятий, получили долг по зарплате свыше 9,4 млн рублей, после проверки прокуратуры. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.
"Установлено, что у строительных компаний, входящих в состав некоммерческого партнерства "Уралэнергостройкомлекс", образовалась задолженность по выплате заработной платы перед работниками. Общая сумма задолженности составила свыше 9,4 млн рублей", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, руководителям организаций внесены представления с требованием устранения нарушений закона, в отношении директоров и юридических лиц возбуждены дела об административном правонарушении по статье КоАП РФ "Неполная выплата в установленный срок заработной платы".
"В результате принятых прокуратурой мер задолженность по выплате заработной платы перед работниками "Уралэнергостройкомплекс", "Системстройцентр", "Автотехстрой", "Уктусстрой" погашена в полном объеме", - сказали в пресс-службе.