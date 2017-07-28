В ДТП на трассе Пермь - Екатеринбург погибли три человека, в том числе ребенок

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ПЕРМЬ, 28 июля. /ТАСС/. Три человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП на федеральной трассе Пермь - Екатеринбург в Пермском крае, ещё два человека пострадали. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба регионального управления ГИБДД.
"В 04:30 (время местное - прим. ТАСС) по автодороге Пермь - Екатеринбург в направлении Екатеринбурга двигался автомобиль Toyota, по неустановленной причине он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем "ВАЗ-2171". В результате ДТП погибли три человека: водитель и 14-летний пассажир автомобиля "ВАЗ", а также 62-летний пассажир автомобиля Toyota. Еще два человека - водитель и пассажир автомобиля Toyota - госпитализированы", - уточнили в ведомстве.