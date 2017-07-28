ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Урожайность многолетних трав в Свердловской области возросла в два раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Урожайность многолетних трав в этом году намного выше прошлогодних показателей. В 2016 году с гектара мы собирали 70-100 центнеров зеленой массы, в этом году урожайность достигает 200 центнеров. Сейчас главное, чтобы установилась сухая погода. Пока темпы уборки чуть ниже прошлогодних, но все же отставание, которое было очень заметно на момент начала полевых работ, сейчас сокращается", - приводит департамент слова министра АПК и продовольствия региона Дмитрия Дегтярева.

По данным ведомства, в Свердловской области заготовлено 45% кормовых культур для нужд животноводства. В частности, накошено и заложено на сушку и хранение 13,5 центнера кормовых культур на одну условную голову скота. Министр пояснил, что уборка кормовых культур в регионе традиционно заканчивается в конце сентября - начале октября.