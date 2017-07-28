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Кандидаты от ЛДПР и РППС зарегистрированы на выборы свердловского губернатора

Новости Урала
28 июля, 15:15 дата обновления: 28 июля, 15:25 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 28, июля. /ТАСС

Депутат Госдумы Игорь Торощин и депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин прошли муниципальный фильтр

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Депутат Госдумы Игорь Торощин (ЛДПР) и депутат городской думы Екатеринбурга Дмитрий Сергин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) прошли муниципальный фильтр и зарегистрированы кандидатами в губернаторы Свердловской области. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе облизбиркома.

"Игорь Торощин (ЛДПР) и Дмитрий Сергин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) прошли муниципальный фильтр. Избирательная комиссия Свердловской области зарегистрировала их сегодня кандидатами на должность свердловского губернатора", - сообщили в пресс- службе.

Там отметили, что оба претендента предоставили максимально необходимое число подписей муниципальных депутатов или избранных глав городов - по 132, но в их подписных листах были найдены по одной недостоверной подписи. "В итоге установлено, что каждый из кандидатов сумел набрать по 131 достоверной подписи в свою поддержку. Кандидатуру Торощина поддержали представители 60 муниципалитетов Среднего Урала, а Сергина - 58. В обоих случаях этого оказалось достаточно для регистрации кандидатом в губернаторы Свердловской области", - отметили в избиркоме.

Ранее документы и подписи для прохождения муниципального фильтра в необходимые сроки, помимо Торощина и Сергина, сдали еще четыре претендента: депутат Заксобрания области Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия"), управляющий директор "Плюс банка" Алексей Парфенов (КПРФ), депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев ("Зеленые") и врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.

Выборы губернатора Свердловской области пройдут в единый день голосования, 10 сентября.

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Единый день голосования - 2017
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