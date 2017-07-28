СК проверит действия врачей, поставивших неверный диагноз школьнице в Челябинске

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ поручил проверить действия медиков, поставивших неверный диагноз 11-летней девочке в Челябинске. Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, родственница девочки обратилась в следственные органы с заявлением о ненадлежащем оказании медицинской помощи ребенку в девятой ГКБ Челябинска.
"Она сообщила, что у ребенка наблюдались признаки инфекционного заболевания, в связи с чем она была госпитализирована в больницу. Позже выяснилось, что причиной ухудшения здоровья девочки явился острый аппендицит, который в результате несвоевременного выявления вызвал осложнения в виде перитонита", - сообщила Петренко.
Медики другой больницы оказали девочке помощь, сейчас она находится в реанимации под наблюдением врачей. Следователи опросили родственников девочки и сотрудников девятой ГКБ Челябинска, а также изъяли документацию о лечении ребенка. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.
"Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату Следственного комитета РФ проконтролировать ход и результаты доследственной проверки", - добавила Петренко.