Власти Югры выделят из резервного фонда более 56 млн руб. для тушения лесных пожаров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры дополнительно выделят из резервного фонда 56,2 млн рублей на тушение лесных пожаров. Об этом в пятницу сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона.

"На заседании правительства Югры принято решение о выделении дополнительных средств из резервного фонда на обеспечение дополнительных 300 летных часов авиационных работ по тушению лесных пожаров - в размере 56,29 млн рублей", - сообщили там.

Ранее ТАСС сообщал, что с 25 июля в Югре введен режим ЧС межмуниципального характера. Больше от лесных пожаров страдают Березовский и Белоярский районы.

По данным главы Березовского района Владимира Фомина, на сегодняшний день в муниципалитете действует 5 пожаров общей площадью чуть более 24 га. "Всего на тушение пожаров привлечено 77 человек, задействовано 4 единицы воздушной техники, сброшено 32 тонны воды. Угроза населенным пунктам отсутствует", - приводит департамент слова Фомина.

В департаменте недропользования и природных ресурсов округа сообщили, что по состоянию на утро 28 июля в регионе действует 23 лесных пожара на площади 5,3 тыс. га, ликвидируется 17 лесных пожаров площадью 2 тыс. га. К работе по тушению привлечено 324 человека, 24 воздушных судна. Исполняющий обязанности директора департамента гражданской защиты населения Югры Павел Никишин добавил, что в дополнение к имеющимся силам и средствам заключены соглашения с казачьими обществами, а также привлекаются сотрудники "Центроспас Югория".

При этом начальник ГУ МЧС России по ХМАО Александр Тиртока обратил внимание, что всего с начала пожароопасного периода на территории региона возникло 272 очага на общей площади 11325 га. "Эти цифры говорят о том, что пожароопасная обстановка в лесах гораздо сложнее, чем в прошлом году, несмотря на то, что количество очагов уменьшилось, увеличилась территория, пройденная огнем", - приводит департамент его слова.