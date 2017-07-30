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Сборная Московской области стала чемпионом России по пожарно-спасательному спорту

Новости Урала
30 июля, 21:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июля. /ТАСС

Второе место заняла сборная Татарстана, третье - Санкт-Петербурга

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МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Спортсмены сборной Московской области стали чемпионами России по пожарно-спасательному спорту, чемпионат прошел в подмосковном Подольске. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"По итогам трех дней соревнований чемпионами России 2017 года стала сборная Московской области. Второе место у сборной Татарстана, третье - у спортсменов из Санкт-Петербурга", - сказал сотрудник пресс-службы.

В ходе соревнований было установлено четыре рекорда страны. В подъеме по штурмовой лестнице на учебную башню Алина Милосердова из Свердловской области показала время 7,67 секунды, а Антон Маслов из команды Югры поднялся на второй этаж учебной башни за 6,38 секунды. В преодолении 100-метровой полосы препятствий рекорд установила в средней возрастной группе представительница сборной Нижегородской области Олеся Ценова, пробежавшая за 16,75 секунды. А в старшей группе - Анна Стародымова из команды Саратовской области с результатом 16,52 секунды

На XXVI чемпионате России по пожарно-спасательному спорту за звание сильнейших боролись 16 сборных страны, в составе которых более 400 спортсменов. Они соревновались в подъеме по штурмовой лестнице на учебную башню, 100-метровой полосе с препятствиями, двоеборье, пожарной эстафете и боевом развертывании.

В этом году этому виду спорта исполняется 80 лет. Первые соревнования среди сотрудников пожарной охраны НКВД СССР прошли в 1937 году.

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