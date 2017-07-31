На Урале возбуждено дело по факту нападения мужчины на беременную жену в роддоме

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения мужчины на беременную жену в одном из роддомов Екатеринбурга. Инцидент произошел 29 июля, сообщил в понедельник ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Свердловской области Александр Шульга.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Покушение на убийство женщины, заведомо находящейся в состоянии беременности". Преступнику грозит до 15 лет лишения свободы", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области отметили, что проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание мужчины.
По данным местных СМИ, женщина лежала в роддоме на сохранении. После нападения на беременную врачи провели операцию, мама и ребенок находятся в тяжелом состоянии.