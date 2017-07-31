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В Свердловской области возобновлена прерванная из-за аварии подача газа

Новости Урала
31 июля, 8:40 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 31, июля. /ТАСС

27 июля произошла разгерметизация магистрального газопровода в 21 км от Ирбита

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Подача газа на поврежденном участке магистрального газопровода Игрим - Серов Нижний Тагил в Свердловской области восстановлена в полном объеме. Об этом в понедельник сообщили в пресс- службе регионального управления МЧС России.

"31 июля ночью подача газа на поврежденном участке газопровода Игрим - Серов - Нижний Тагил восстановлена в полном объеме", - уточнили в ведомстве.

Ранее ТАСС сообщал, что 27 июля произошла разгерметизация магистрального газопровода в Свердловской области в 21 км от Ирбита. В течение четырех дней на месте ЧП работали аварийно-восстановительные бригады "Газпром трансгаз Югорск". Пострадавших нет.

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