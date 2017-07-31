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Движение на паромной переправе через Обь на Ямале затруднено из-за дыма от пожаров

Новости Урала
31 июля, 9:50 UTC+3 ТАСС ТАСС 31, июля. /ТАСС

С утра понедельника на переправе Салехард - Лабытнанги работало три парома из шести

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ТАСС, 31 июля. /ТАСС/. Движение на паромной переправе между городами Салехард и Лабытнанги через реку Обь (Ямало- Ненецкий автономный округ) затруднено из-за задымления от лесных пожаров. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в департаменте транспорта и дорожного хозяйства региона.

Переправа через Обь - единственный наземный способ добраться до административного центра ЯНАО (Салехарда).

"С утра на переправе Салехард - Лабытнанги работало всего три парома из шести. Движение затруднено из-за густого дыма. Видимость ограничена", - отметили в департаменте.

Как сообщили в ямальском управлении Роспотребнадзора, задымление в Салехарде отмечается, однако превышения допустимых норм продуктов горения не обнаружено.

По оперативным данным, на территории ЯНАО 77 природных пожаров на площади более 27 тыс. га, еще 19 тысяч гектаров находится в зоне контроля. В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на Ямале задействовано более 870 человек, на тушении работает 12 бортов авиации, в том числе Бе-200ЧС, Ил-76, два Ми-8 МТВ МЧС России.

23 июля в ЯНАО, территория которого полностью отнесена к Арктической зоне РФ, был введен режим ЧС из-за природных пожаров. В регионе третью неделю стоит жаркая погода, температура достигает 28 градусов. По данным властей, основная причина возгораний - сухие грозы. По данным синоптиков, в начале августа ожидаются дожди.

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