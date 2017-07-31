Суд арестовал подозреваемого в убийстве 14-летней девочки на Урале

ЧЕЛЯБИНСК, 31 июля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Суд города Сатки Челябинской области в понедельник арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве 14-летней девочки, которая пропала утром 24 июля. Об этом ТАСС сообщила помощник председателя суда Ольга Кочедыкова.

"31 июля Саткинский городской суд по ходатайству Следственного комитета арестовал на два месяца, до 29 сентября 2017 года, подозреваемого в убийстве 14-летней девочки", - сказала собеседница агентства.

Как сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Челябинской области, 42-летний подозреваемый в убийстве ребенка был задержан 30 июля. По его словам, днем 24 июля 2017 года в Сатке он затащил девочку в лесопосадки недалеко от маршрута ее следования домой, где убил, спрятал тело и скрылся.

Ребенка искали следователи и оперативные сотрудники территориальных правоохранительных органов, следователи- криминалисты следственного управления и центрального аппарата СК России, сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области, сотрудники региональных управлений ФСБ, МЧС, Росгвардии и волонтеры.

"В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается", - резюмировали в СК.