Площадь лесных пожаров в Югре за выходные дни увеличилась почти на 3,5 тыс. га

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре за два дня увеличилась на 3,4 тыс. га. Об этом в понедельник сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов региона.

"На утро 31 июля 2017 года в лесах Югры действует 30 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составляет 8,7 тыс. га. Возгорания зафиксированы не территории 6 лесничеств", - уточнили в департаменте.

Ранее ТАСС сообщал, что, по данным на 28 июля, площадь пожаров составляла 5,3 тыс. га.

По данным департамента, самое большое число пожаров зарегистрировано в Белоярском районе: специалистами авиационной и наземной охраны лесов выявлено 19 природных пожаров, площадь которых 7,1 тыс. га. В тушении лесных пожаров на территории автономного округа задействовано 510 специалистов авиалесоохраны Югры, используются 10 воздушных судов.

Ранее сообщалась, что с 25 июля в Югре введен режим ЧС межмуниципального характера. Больше от лесных пожаров страдают Березовский и Белоярский районы. Всего с начала пожароопасного сезона в лесах Югры (о его начале объявили 5 мая), зафиксировано 326 лесных пожаров общей площадью 19080,3 га. За этот же период в 2016 году специалисты Ханты- Мансийской базы авиационной и наземной охраны лесов потушили 293 возгорания. Площадь территорий, пройденных пожарами, составила более 3989,3 га.