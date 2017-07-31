В Челябинске расследуют уголовное дело о мошенничестве с 27,8 га земли в черте города

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ЧЕЛЯБИНСК, 31 июля. /ТАСС/. Прокуратура Челябинской области возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в связи с незаконным приобретением в собственность по подложным документам 27,8 га земли в одном из районов Челябинска. Как сообщили в пресс-службе ведомства, ущерб городском бюджету оценивается в 493 млн рублей.
"Прокурор Челябинской области Александр Кондратьев инициировал возбуждение уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере") о незаконном завладении земельными участками в 35-м микрорайоне Челябинска. Ранее во время проверки было установлено, что неизвестные подали в администрацию Челябинска подложные документы и незаконно получили право собственности на земельные участки общей площадью 27,8 га. <...> Тем самым они причинили бюджету Челябинска ущерб на сумму около 493 млн рублей", - сообщили в надзорном ведомстве.
В настоящее время в Арбитражном суде Челябинской области рассматривается дело по заявлению комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска к юридическому лицу, которое успело построить на спорной земле три нежилых дома. Комитет требует признать несуществующим право собственности на эти постройки. Прокуратура направила в суд ходатайство о вступлении в процесс.