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Более 600 пострадавших от паводка в Тюменской области получили компенсацию

Новости Урала
31 июля, 12:26 UTC+3 ТАСС

В перечень получателей включены более 600 человек, вставших на учет как пострадавшие от паводка до 23 мая

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ТАСС, 31 июля. Более 600 жителей города Ишима, а также населенных пунктов Ишимского, Абатского и Викуловского районов Тюменской области, пострадавших в этом году от сильного паводка, получили материальные выплаты из резервного фонда правительства России. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного департамента социального развития.

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© Михаил Слинкин/ГУ МЧС по Тюменской области

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"Завершены выплаты из резервного фонда правительства РФ. В перечень получателей включены более 600 граждан, вставших на учет как пострадавшие от паводка до 23 мая 2017 года. Всего на их счета было направлено около 30 млн рублей", - сказали в пресс-службе, добавив, что на ликвидацию последствий паводка из федерального бюджета в общей сложности направлено 438 млн рублей.

По данным департамента, продолжаются выплаты пострадавшим и из областного бюджета. "Помощь на первоочередные нужды и ремонт жилья из регионального бюджета оказана на сумму более 20 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в зону подтопления попали несколько муниципалитетов Тюменской области, в нескольких районах был введен режим чрезвычайной ситуации. В настоящее время в регионе продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Как сообщал ранее полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских, на ликвидацию последствий паводка из областного бюджета направят почти 177 млн рублей. По его словам, в регионе также необходимо принять меры по расчистке русел рек и подмостовых пространств.

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