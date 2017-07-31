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Свердловский избирком: осужденный за попытку мятежа Хабаров не может быть кандидатом в СФ

Новости Урала
31 июля, 13:08 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 31, июля. /ТАСС

Полковника Леонида Хабарова в качестве кандидата в члены Совета Федерации представил ранее управляющий директор "Плюс банка" Алексей Парфенов, выдвинутый КПРФ на выборы губернатора

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© ТАСС/ Петр Ясенев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Полковник Леонид Хабаров, осужденный в 2014 году за попытку организации вооруженного мятежа в Екатеринбурге, из-за судимости не может быть кандидатом в Совет Федерации. Об этом в понедельник сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС председатель избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников.

Ранее управляющий директор "Плюс банка" Алексей Парфенов, выдвинутый КПРФ на выборы губернатора Свердловской области, представил трех кандидатов в члены Совета Федерации, в числе которых был Хабаров.

"В силу избирательного законодательства Парфенов имеет право заменить кандидата в Совет Федерации до 26 августа. Если он его не заменит, то законодательство не предусматривает каких-либо мер ответственности для конкретно кандидата в губернаторы. Но в том случае, если он выигрывает выборы и становится губернатором, он не сможет направить Хабарова в Совет Федерации, поскольку законом о формировании Совета Федерации (федеральный закон "О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания РФ" - прим. ТАСС) лица с неснятой, непогашенной судимостью не могут быть членами Совета Федерации", - пояснил Чайников.

Дело Хабарова

Бывшего директора Института военно-технического образования и безопасности Уральского федерального университета, первого коменданта перевала Саланг в Афганистане полковника запаса Хабарова задержали в Екатеринбурге в 2011 году. Ему было предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Покушение на организацию вооруженного мятежа" и "Вербовка или вовлечение лиц в террористическую деятельность".

26 февраля 2013 года Свердловский областной суд признал Хабарова виновным по статьям УК РФ "Незаконное хранение боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" и "Террористический акт" и приговорил к 4,5 года колонии. Согласно приговору, Хабаров был сторонником Владимира Квачкова, также осужденного за организацию вооруженного мятежа.

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Экс-полковник Квачков в 2005 году был арестован по обвинению в покушении на тогдашнего руководителя РАО ЕЭС России, а ныне главу "Роснано" Анатолия Чубайса. После трехлетнего заключения 5 июня 2008 года был оправдан судом присяжных. 22 декабря 2010 года Верховный суд оставил в силе оправдательный приговор.

Через день, 23 декабря 2010 года, Квачков был вновь арестован, на этот раз по обвинению в организации вооруженного мятежа в России и в терроризме. 8 февраля 2013 года Мосгорсуд признал Квачкова виновным в предъявленных ему обвинениях и приговорил его к 13 годам колонии строгого режима, 18 июля 2013 года Верховный суд снизил этот срок до восьми лет.

В августе 2013 года Верховный суд РФ оставил приговор Хабарову в силе, не удовлетворив жалобу его защиты. После чего была подана апелляция в ЕСПЧ.

В начале июля 2014 года суд Абакана смягчил наказание Хабарову, заменив лишение свободы на ограничение свободы. По словам пресс-секретаря управления судебного департамента Республики Хакасия Юлии Кузьминой, Хабаров активно участвовал в общественной жизни колонии, отличался примерным поведением, конфликтов у него с администрацией колонии не было. При вынесении решения суд учел также тот фактор, что Хабаров находится на пенсии и является инвалидом второй группы.

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