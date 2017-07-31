Инфраструктуру агропарка в Усть-Катаве профинансирует Фонд развития моногородов

ЧЕЛЯБИНСК, 31 июля. /ТАСС/. Фонд развития моногородов выделит 1,56 млрд рублей на создание инфраструктуры проектируемого агропарка в моногороде Усть-Катав Челябинской области. Об этом сообщили в понедельник в пресс- службе областного правительства.

"Фонд развития моногородов принял решение выделить 1,56 млрд рублей на развитие инфраструктуры в Усть-Катаве под инвестиционный проект агропарка. На эти деньги будет подведена вся необходимая инженерная инфраструктура: линии электропередач, подъездные пути, котельная и другие объекты", - пояснили в пресс-службе.

Деньги решено выделить на условии софинансирования областным бюджетом в соотношении 95 к 5. "Планируется, что в этом году поступит 30% суммы, в следующем - остальные 70%", - добавили там.

По официальным данным, челябинский инвестор - агрокомплекс "Чурилово" - планирует построить в Усть-Катаве агропарк, состоящий из тепличного комплекса и логистического центра сельскохозяйственной продукции с переработкой. Суммарный объем инвестиций в проект оценивается в 7 млрд рублей. Планируется, что на объекте будут работать не менее 700 человек.

Усть-Катав - один из 16 моногородов Челябинской области. Население составляет порядка 22 тысяч человек.