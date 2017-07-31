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Суд перенес рассмотрение жалобы на арест имущества экс-губернатора Юревича на 7 августа

Новости Урала
31 июля, 14:10 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

Суду требуется время на дополнительное изучение материала

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ЧЕЛЯБИНСК, 31 июля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Челябинский областной суд в понедельник перенес на 7 августа рассмотрение апелляционной жалобы на арест имущества бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Суду требуется время на дополнительное изучение материала, сообщила ТАСС заместитель начальника отдела по взаимодействию со СМИ областного суда Кристина Высоцкая.

"Рассмотрение апелляционной жалобы защиты на арест имущества и в том числе банковских счетов Михаила Юревича сегодня перенесено Челябинским областным судом на 14:00 (12:00 мск) 7 августа. Суду нужно время для дополнительного изучения материала", - сказала собеседница агентства.

Как сообщалось ранее, Центральный районный суд Челябинска 6 июня 2017 года постановил наложить арест на имущество бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Тем самым суд удовлетворил ходатайство СК.

Следователь обосновал ходатайство "целью обеспечения исполнения приговора о взыскании штрафа и конфискации имущества" по уголовному делу о взятке в особо крупном размере, в котором сейчас фигурирует Юревич. Речь идет о наложении ареста на восемь объектов недвижимости, в числе которых квартира, гараж, земельный участок и парковка, а также на счета в четырех банках. Какова общая стоимость имущества, в Центральном районном суде не уточнили.

Уголовные дела

Ранее СК предъявил Юревичу обвинение в систематическом получении взяток от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко за покровительство. Предполагаемая сумма взятки составила 26 млн рублей. Кроме того, Юревич, по версии следствия, подстрекал Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда. В рамках данного дела Юревич был объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Кроме того, СК сообщило о другом уголовном деле в отношении бывшего губернатора, а также о задержании и аресте его предполагаемого посредника Андрея Чуркина. По версии следствия, Юревич в период с января 2011 года по январь 2014 года за действия, входящие в его служебные полномочия, а также за общее покровительство с его стороны, получил от предпринимателей Челябинской области взятки в особо крупном размере на общую сумме не менее 3,4 млрд рублей.

46-летний Юревич стал губернатором Челябинской области в 2010 году, 15 января 2014 года президент РФ принял его досрочную отставку. Юревич стал депутатом Госдумы, но в состав нижней палаты нового созыва не попал (ЦИК исключил его из списка Российской партии пенсионеров за справедливость из- за нарушений при подаче документов).

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