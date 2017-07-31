Полиция Сургута разыскивает двух граждан КНДР, пропавших неделю назад

ТАСС, 31 июля. Отдел уголовного розыска УМВД по Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры разыскивает двух граждан КНДР, которые пропали 24 июля. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Уроженцы провинции Пхёнан-Намдо (КНДР) Чен Гван Чер и Зо Манн Су 24 июля ушли из дома по улице Ивана Захарова и до настоящего времени их местонахождение неизвестно", - уточнили в пресс-службе.

По данным ведомства, мужчины находились на территории автономного округа легально.

"Несколько месяцев они работали в Ханты-Мансийске в строительной бригаде, 14 июля приехали в Сургут. 24 июля они не вышли на работу, сославшись на недомогание, и ушли в неизвестном направлении", - уточнили в пресс-службе.