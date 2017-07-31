Сильный ветер мешает тушению природных пожаров на Ямале

ТАСС, 31 июля. Сильный ветер, порывы которого достигают 22 метров в секунду, мешает тушить природные пожары в Ямало- Ненецком автономном округе (ЯНАО). На Ямале горит более 27 тыс. гектаров, сообщает в понедельник пресс-служба федерального бюджетного учреждения "Авиалесоохрана".

"Сегодня на Ямале резко усилился ветер, что ограничило применение авиации на работах по тушению. По ситуации на 31 июля, на тушении пожаров в ЯНАО работает 418 авиапожарных межрегиональной группировки сил Авиалесоохраны, их доля в общей группировке сил тушения составляет почти 50%. Сегодня дополнительно прибывают еще 30 авиапожарных из Екатеринбурга", - отметили в пресс-службе.

По оперативным данным, в округе тушат 77 пожаров площадью более 27 тыс. гектаров, задействовано 895 человек. Кроме того, в удаленных районах округа зафиксировано еще 19 возгораний, однако было принято решение их не тушить. "По данным пожарам отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен", - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что авиапатрулирование осуществлялось четырьмя вертолетами, на тушении работало 12 бортов авиации, в том числе Бе-200ЧС, Ил-76, два Ми-8 МТВ МЧС России. Авиацией со сливными устройствами за выходные было совершено свыше 322 сбросов воды в очаги возгорания объемом порядка 2,5 тыс. тонн.

В воскресенье, 23 июля, в ЯНАО был введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров. В регионе третью неделю стоит жаркая погода, температура достигает 28 градусов. По данным властей, основная причина возникновения пожаров - сухие грозы. По данным синоптиков, в начале августа в ЯНАО ожидаются дожди.