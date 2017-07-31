Уральские наркологи готовы к ЧМ-2018 предоставить помещения для вытрезвления болельщиков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Наркологическая служба Свердловской области готова предоставить помещения для вытрезвления болельщиков на время проведения матчей чемпионата мира 2018 года по футболу в Екатеринбурге. Об этом в понедельник ТАСС сообщил главный нарколог Свердловской области Олег Забродин.

"На период проведения ЧМ-2018 наркологическая служба под вытрезвление болельщиков готова временно освободить некоторые помещения. Таким образом вопрос по ЧМ-2018 мы закроем", - сказал Забродин.

Он подчеркнул, что речь не идет о создании помещений, куда будут доставлять пьяных болельщиков, которым нужно оказать медицинскую помощь. "Речи даже о временном создании медицинских вытрезвителей в регионе не идет. Мы готовы предоставить помещения, где болельщики смогут отрезветь, заплатить штраф, если они нарушили Административный кодекс РФ, и уйти домой", - пояснил Забродин.

Ранее главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн сообщил, что вытрезвители должны появиться в России до начала чемпионата мира по футболу 2018 года. Вопрос, кто будет решать этот вопрос (МВД или Министерство здравоохранения), по его словам, пока не решен.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа.