Два автовокзала Екатеринбурга эвакуировали из-за ложного сообщения о минировании

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Людей с Южного и Северного автовокзалов Екатеринбурга эвакуировали из-за ложного сообщения о минировании. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.

"Сообщение о возможном нахождении опасных предметов на территории автовокзалов Екатеринбурга поступило в полицию в 16:51 местного времени (14:51 мск). В ходе проведенного комплекса необходимых в таких ситуациях мероприятий ничего, представляющего опасность для граждан, на данных объектах и прилегающей к ним территории не обнаружено. Автовокзалы с 18:30 (16:30 мск) функционируют в штатном режиме", - сказали в пресс-службе. не уточнив количество эвакуированных людей.

По данным регионального управления МВД, сейчас "предпринимается комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лица, сделавшего ложное сообщение".