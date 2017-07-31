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В Курганской области возбудили дело о краже 10 тысяч разрешений на охоту

Новости Урала
31 июля, 17:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, июля. /ТАСС

В Генпрокуратуре России напомнили, что такие бланки являются документами строгой отчетности и имеют учетные серию и номер

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Более 10 тысяч разрешений на охоту похитили в Курганской области. Как сообщается на сайте Генпрокуратуры России, факты хищения более 10 тысяч бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов были выявлены Курганской природоохранной прокуратурой при проверке законодательства об охране животного мира в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

В прокуратуре напомнили, что такие бланки "являются документами строгой отчетности и имеют учетные серию и номер". Материальный ущерб от кражи самих бланков оценен в 35 тысяч рублей.

По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Кроме того, "установлены нарушения при реализации полномочий по охране животного мира на территории особо охраняемых природных территорий (государственных природных заказников), а также по фактам бездействия сотрудников ведомства по привлечению виновных лиц за нарушения правил охоты к административной ответственности".

По результатам проверки прокурором руководителю департамента внесено представление, 14 незаконных правовых актов опротестовано.

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