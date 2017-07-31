Книгу мемуаров Наины Ельциной переведут на английский и французский языки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Книга мемуаров "Личная жизнь" вдовы первого президента России Наины Ельциной будет переведена на английский и французский языки. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе "Ельцин Центра", где состоялась презентация издания.

"Книгу Наины Иосифовны Ельциной "Личная жизнь" переведут на английский и французский языки. Перевод еще не начался", - сказали там.

Впервые отрывки из будущей книги Наина Ельцина зачитала в Екатеринбурге 1 февраля 2017 года - в день рождения первого президента России. "Такого волнительного состояния, как в родном городе, не было нигде. Тот день был каким-то решающим", - рассказала Ельцина на презентации в Екатеринбурге, отметив, что на протяжении долгого времени сомневалась в необходимости публиковать свои воспоминания.

По словам автора книги, мемуары охватывают период с 1930-х годов до настоящего времени, в них нет исторических и политических оценок. "Книга, действительно, рождалась в муках, пять лет напряженной работы … Я никогда не ощущала себя первой леди, женой президента, я была женой Бориса Николаевича", - пояснила Ельцина.

Редактор книги Людмила Телень отметила, что Наина Ельцина очень внимательна к деталям и словам, поэтому издание дорабатывалось до самого последнего момента. "Мы продолжали работать над книгой и после того, как в свет вышли первые 300 экземпляров издания … Мне кажется, что в этой книге - голос Наины Иосифовны", - уточнила она.

Книга издана тиражом в 10 тыс. экземпляров. Презентации уже прошли в Москве и Санкт-Петербурге. "Возможно, презентации пройдут и в других городах, ведутся переговоры", - добавили в пресс-службе "Ельцин Центра".