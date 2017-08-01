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Потушен пожар на предприятии по выпуску пластиковых конструкций в Екатеринбурге

Новости Урала
1 августа, 2:40 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 1, августа. /ТАСС

В результате пожара поврежден склад с готовой продукцией, пострадавших нет

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Пожар на территории склада и цеха по производству пластиковых конструкций ликвидирован в Екатеринбурге, никто не пострадал. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе регионального главка МЧС.

"По уточненной информации, в результате пожара поврежден склад с готовой продукцией (мебель, пластиковые окна). Благодаря своевременной организованной пенной атаке на емкости с бокситной смолой, которые находились у двухэтажного административного здания, удалось избежать распространение пожара и отстоять двухэтажное офисное здание", - сказали в ведомстве.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в промзоне в населенном пункте Большой Исток, расположенном в черте Екатеринбурга. Площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров.

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