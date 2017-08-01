Потушен пожар на предприятии по выпуску пластиковых конструкций в Екатеринбурге

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Пожар на территории склада и цеха по производству пластиковых конструкций ликвидирован в Екатеринбурге, никто не пострадал. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе регионального главка МЧС.
"По уточненной информации, в результате пожара поврежден склад с готовой продукцией (мебель, пластиковые окна). Благодаря своевременной организованной пенной атаке на емкости с бокситной смолой, которые находились у двухэтажного административного здания, удалось избежать распространение пожара и отстоять двухэтажное офисное здание", - сказали в ведомстве.
Как сообщалось ранее, инцидент произошел в промзоне в населенном пункте Большой Исток, расположенном в черте Екатеринбурга. Площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров.