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Площадь пожаров в Югре уменьшилась за сутки почти на 3 тыс. га

Новости Урала
1 августа, 8:58 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 1, августа. /ТАСС

Возгорания зафиксированы на территории пяти лесничеств, их общая площадь составляет 5,9 тыс. га

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре за сутки уменьшилась с 8,7 тыс. га до 5,9 тыс. га. Об этом во вторник сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов региона.

"На утро 1 августа 2017 года в лесах Югры действует 24 лесных пожара. Возгорания зафиксированы на территории пяти лесничеств. Их общая площадь составляет 5,9 тыс. га. Самое большое количество пожаров зарегистрировано в Белоярском районе, где действует 15 природных пожаров, площадь которых 3,5 тыс. га", - сообщили в департаменте.

В тушении лесных пожаров задействовано 306 специалистов Авиалесоохраны Югры и 20 специалистов ГУ МЧС России по автономному округу. За минувшие сутки специалисты Ханты-Мансийской базы авиационной и наземной охраны лесов на трех вертолетах (двух Ми-8 АМТ и одном К-32) с водосливными устройствами произвели 104 слива, сбросили порядка 350 т воды.

Ранее сообщалась, что с 25 июля в Югре введен режим ЧС межмуниципального характера. Больше от лесных пожаров страдают Березовский и Белоярский районы. Всего с начала пожароопасного сезона в лесах Югры (о его начале объявили 5 мая), зафиксировано 335 лесных пожаров общей площадью 23828,3 га. За этот же период в 2016 году специалисты Ханты-Мансийской базы авиационной и наземной охраны лесов потушили 295 возгораний.

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