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В Челябинской области осуждены отнимавшие жилье у сирот участники ОПГ

Новости Урала
1 августа, 9:51 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 1, августа. /ТАСС

Потерпевшими признаны шесть человек, которых запугивали, предварительно создавая им долги

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ЧЕЛЯБИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Ленинский районный суд Челябинска признал трех участников организованной преступной группы (ОПГ) виновными в отъеме различными способами жилья у детей-сирот и приговорил их к девяти, восьми и пяти годам лишения свободы в зависимости от степени участия в преступлении. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

"Три жителя Челябинской области признаны судом виновными в вымогательстве, совершенном группой лиц <...>, в мошенничестве, совершенном группой лиц <...>, в покушении на мошенничество, совершенном группой лиц <...>. Они совершили вымогательство и последующее хищение жилья у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Суд приговорил подсудимых к девяти, восьми и пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - пояснили в прокуратуре.

Как было установлено в суде, преступная группа действовали в 2010-2013 гг. Жертв преступники запугивали, предварительно создавая им долги. Потерпевшими признаны шесть человек. Им причинен материальный ущерб на общую сумму более 3 млн рублей, при этом двое потерпевших остались без жилья.

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