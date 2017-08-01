В Челябинской области осуждены отнимавшие жилье у сирот участники ОПГ

Щебелин: преимущество в 1,5 часа на велогонке Москва - Владивосток ничего не значитСпорт 1 августа, 9:59
Благоустройство Бульварного кольца Москвы завершат к середине августаМосква 1 августа, 9:45
МИД ФРГ: ЕС будет защищаться от политики США, проводимой под предлогом санкцийМеждународная панорама 1 августа, 9:44
Паромы на Байкале перевели на круглосуточный режим из-за скопления туристовСибирь 1 августа, 9:34
Детский фестиваль "Солоны" пройдет в КарелииСоциальная ответственность 1 августа, 9:00
Площадь пожаров в Югре уменьшилась за сутки почти на 3 тыс. гаНовости Урала 1 августа, 8:58
Изображение леопарда украсит Владивосток в рамках международного арт-проектаОбщество 1 августа, 8:44
Шарапова была рада сыграть в США после долгого перерываСпорт 1 августа, 8:41
В Красноярском крае в борьбе с шелкопрядом обработают 370 тыс. га лесаСибирь 1 августа, 7:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧЕЛЯБИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Ленинский районный суд Челябинска признал трех участников организованной преступной группы (ОПГ) виновными в отъеме различными способами жилья у детей-сирот и приговорил их к девяти, восьми и пяти годам лишения свободы в зависимости от степени участия в преступлении. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
"Три жителя Челябинской области признаны судом виновными в вымогательстве, совершенном группой лиц <...>, в мошенничестве, совершенном группой лиц <...>, в покушении на мошенничество, совершенном группой лиц <...>. Они совершили вымогательство и последующее хищение жилья у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Суд приговорил подсудимых к девяти, восьми и пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - пояснили в прокуратуре.
Как было установлено в суде, преступная группа действовали в 2010-2013 гг. Жертв преступники запугивали, предварительно создавая им долги. Потерпевшими признаны шесть человек. Им причинен материальный ущерб на общую сумму более 3 млн рублей, при этом двое потерпевших остались без жилья.