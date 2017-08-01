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Осадки и похолодание до конца дня прогнозируются на Ямале, где введен ЧС по пожарам

Новости Урала
1 августа, 11:58 UTC+3 ТАСС

Прогноз погоды на неделю благоприятен с точки зрения ликвидации действующих возгораний

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© ГУ МЧС по ЯНАО

ТАСС, 1 августа. Осадки и понижение температуры воздуха на 7-10 градусов прогнозируется до конца дня в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), изменение погоды должно помочь в тушении природных пожаров, сообщили во вторник в администрации Пуровского района ЯНАО.

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"Ветер до конца дня сменится на северный с выпадением осадков и снижением температуры окружающего воздуха на 7-10 градусов. Параметры атмосферного воздуха улучшатся до комфортных значений. Прогноз погоды на неделю благоприятен с точки зрения ликвидации действующих пожаров: ожидаются умеренные, временами интенсивные дожди до 10-12 мм осадков за сутки, с плавным понижением температуры до +12-14 градусов днем", - сказали в райадминистрации.

По данным департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО, всего в регионе действует 95 возгораний на общей площади почти 54 тыс. га. Из них тушат 79 очагов на 27 тыс. га, еще 26 тыс. га находится в зоне контроля, то есть по ним было принято решение не проводить работы, так как данные очаги не угрожают населенным пунктам и объектам экономики, а прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред.

В воскресенье, 23 июля, в ЯНАО был введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров. В регионе третью неделю стоит жаркая погода, температура достигает 28 градусов. По данным властей, основная причина возникновения пожаров - сухие грозы.

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