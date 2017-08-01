Почти 200 школьников прибыли в Екатеринбург на первую смену центра для одаренных детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Почти 200 школьников прибыли в Екатеринбург для участия в первой смене Уральского образовательного центра "Золотое сечение", который создан в регионе по модели сочинского "Сириуса". Торжественное открытие смены запланировано на 3 августа, сообщила во вторник ТАСС руководитель центра Елена Короткова.

"Прибыло на смену 190 детей, как мы и планировали, по четырем направлениям... Дети разместились, сейчас уже пообедали. По режиму дня у них есть час отдыха, потом они встречаются со своими вожатыми. Также сегодня пройдет презентация клубов - это досуговая деятельность, которой дети будут заниматься во второй половине дня", - сказала собеседница агентства.

Она также добавила, что 2 августа у школьников уже начнутся учебные занятия. "Дети разъедутся по образовательным площадкам,... 3 августа у нас будет официальное открытие смены", - уточнила Короткова.

О центре

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев и директор фонда "Талант и успех" Елена Шмелева 7 декабря 2016 года заключили соглашение о создании регионального центра для одаренных детей по модели "Сириуса". Среди задач центра - проведение дополнительных смен для одаренных школьников, соревнований, олимпиад и конкурсов, сопровождение подростков в периоды между сменами, а также подготовка и поддержка педагогов, работающих с одаренными школьниками.

В начале марта 2017 года Куйвашев подписал указ о создании в регионе фонда поддержки талантливых детей и молодежи "Уральский образовательный центр "Золотое сечение". В образовательном центре дети займутся научными исследованиями, будут выполнять различные аналитические, прикладные и технологические работы.

Обучение планируется вести по методу проектной деятельности. Все индивидуальные и групповые проекты будут содержать решение актуальных проблем и задач области. Пилотная смена центра пройдет до 21 августа. В ней примут участие школьники возрасте от 13 до 15 лет по направлениям: "Наука", "Культура", "Народные промыслы", "Спорт".

На международной промышленной выставке "Иннопром-2017" в Екатеринбурге была подписана "дорожная карта" по организации работы центра, включающая проведение мероприятий, которые будут способствовать поиску талантливых школьников. Также в планах - реализация программ повышения квалификации для педагогов, работающих с одаренными детьми, и организация дистанционного взаимодействия с "Сириусом".