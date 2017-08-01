Каждый четвертый кассовый аппарат на Урале оказался вне закона из-за новых правил ФНС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Работа каждого четвертого кассового аппарата в Свердловской области пока остается вне закона из-за нового порядка применения контрольно-кассовой техники (ККТ), который начал действовать с 1 июля. Об этом во вторник сообщил заместитель начальника контрольного отдела Управления ФНС по Свердловской области Виктор Бачурин.

Согласно новому порядку с 1 июля российский бизнес должен был перейти на онлайн-кассы. Благодаря им в онлайн-режиме с касс информация передается в налоговую службу. Те свердловские территории, где отсутствует интернет, попали в специальный перечень. Кассы, оказавшиеся "вне зоны доступа", будут копить данные на фискальный накопитель, который раз в год нужно будет менять из-за считывания данных.

"С 1 июля 2017 года изменился порядок применения контрольно-кассовой техники. Вся старая контрольно-кассовая техника должна быть снята с учета: либо по заявлению предпринимателя, либо в одностороннем порядке налоговыми органами. На данный момент в Свердловской области зарегистрировано около 32,5 тыс. единиц контрольно-кассовой техники, которая уже соответствует требованиям действующего законодательства - это порядка 75% от парка контрольно-кассовой техники, которая функционировала в конце 2016 года. На данный момент каждая четвертая ККТ не соответствует новым требованиям и вызывает у нас вопросы", - сказал Бачурин на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре.

По его словам, отчасти такая ситуация возникла из-за дефицита фискальных накопителей, который планируется устранить до конца августа. "К 1 сентябрю не должно быть дефицита не по кассовой техники, ни по фискальным накопителям. Следовательно, с осени у бизнеса не будет уважительной причины не применять новую кассовую технику", - сказал Бачурин.

Дороговизна ККТ

По словам Уполномоченного по защите прав предпринимателей Свердловской области Елены Артюх, бизнес готов переходить на новые ККТ, но с введением нового порядка они столкнулись с рядом сложностей.

"Одна из серьезных проблем - сохраняющийся дефицит фискальных накопителей. Реально добросовестные предприниматели, которые стремились перейти на новую систему, не имели возможность купить новую технику. Вторая - высокая стоимость оборудования. Самое простое оборудование стоит не менее 20 тысяч рублей, но оно такое, что не дает нормально работать", - уточнила Артюх на пресс- конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

По ее словам, оборудовать рабочее место со всеми необходимыми параметрами предпринимателю обойдется от 60 тыс. рублей и дороже.

"Это существенные издержки для малого и среднего предпринимательства, испытывающего проблемы, - подчеркнула свердловский бизнес-омбудсмен. - С 1 июля 2018 года на новую кассовую систему должны перейти предприниматели, работающие по патентам и по системе Единого налога на вмененный доход (ЕНВД) - около 70 тыс. касс. Если дефицит на технику не исчезнет, то изменения сильно пошатнут бизнес свердловчан".

Призрачные надежды на налоговый вычет

Озвученные Артюх проблемы ранее обсуждали эксперты на Инвестиционном форуме в Сочи. Тогда заместитель руководителя ФНС России Дмитрий Сатин предложил в этом году ввести налоговый вычет за покупку контрольно-кассовой техники, а не ждать срока, установленного законом - 1 июля 2018 года.

"Инициатива о предоставлении налогового вычета до сих пор находится в статусе законопроекта, который, мы надеемся, в осенней сессии будет рассмотрен депутатами Госдумы. Сейчас, мы, бизнес-омбусмены в регионах, добиваемся внесения изменений в данных законопроект. В частности, нас не устраивает размер суммы налогового вычета, который будет выплачиваться за покупку ККТ", - подчеркнула Артюх, отвечая на вопрос ТАСС о механизме предоставления налогового вычета бизнесу.

По ее словам, проектируемый налоговый вычет для индивидуальных предпринимателей составляет 18 тыс. рублей. "Учитывая дороговизну ККТ, 18 тыс. рублей это мало и нужно работать над другой цифрой. Мы полагаем, что нужно расширить и круг получать - это должны быть не только индивидуальные предприниматели, но и юридические лица. Это необходимо, так как те, кто сейчас не применяет ККТ и работает по патенту и ЕНВД, с 2018 года начнет применять контрольно-кассовые аппараты", - уточнила свердловский бизнес-омбудсмен.

Правозащитники в регионах также настаивают на том, чтобы данный закон имел обратную силу. "Даже если законопроект о предоставлении налогового вычета за покупку ККТ будет принят осенью 2017 года и введен в действие с 2018 года, нужно чтобы по некоторым категориям предпринимателей он уже заработал в этом году", - уточнила Артюх, добавив, что все эти предложения региональные бизнес- омбудсмены направят депутатам в Госдуму.