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Инспекторов ГИБДД привлекли к ответственности за эвакуацию автомобиля боксера Мехонцева

Новости Урала
1 августа, 14:40 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 1, августа. /ТАСС

По данным местных СМИ, в Екатеринбурге у Мехонцева случилась словесная перепалка с сотрудниками ГИБДД, его автомобиль эвакуировали, хотя внутри находилась мама боксера, имеющая водительские права

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Егор Мехонцев

Егор Мехонцев

© Александр Щербак/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Инспекторы ГИБДД, которые эвакуировали Audi A8 боксера Егора Мехонцева в Екатеринбурге, подаренный за золотую медаль на Олимпийских играх 2008 года, привлечены к дисциплинарной ответственности. Действия сотрудников полиции признаны неправомерными, сообщили во вторник в пресс-службе управления МВД по Свердловской области.

"В ходе проверки установлено, что действия сотрудников ГИБДД признаны неправомерными, поэтому они были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности - им объявлено о неполном служебном соответствии", - пояснили в пресс-службе.

По данным местных СМИ, в Екатеринбурге у боксера Мехонцева случилась словесная перепалка с сотрудниками ГИБДД, которые остановили его автомобиль. Инспекторы заподозрили, что спортсмен пьян, и эвакуировали автомобиль, хотя внутри машины находилась мама боксера, у которой есть водительское удостоверение. Позже медицинское освидетельствование показало, что в крови Мехонцева алкоголя не было.

В послужном списке боксера - 13 побед (восемь нокаутом), ни одного поражения и одна ничья.

Россиянин дебютировал в профессиональном боксе 7 декабря 2013 года. Мехонцев единственный в составе национальной команды завоевал золото на Олимпиаде в Лондоне, дважды становился чемпионом Европы, один раз - чемпионом мира, трижды - России.

В 2013 году боксер принял решение перейти в профессиональный бокс и переехал в США, подписав контракт с промоутерской компанией Top Rank. Десять из 13 поединков он провел в США, затем вернулся в Россию.

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