Возбуждено дело по факту ненадлежащей медпомощи ребенку в Челябинске

Россиянка Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы июляСпорт 1 августа, 15:58
Открытия экспедиции Плавучего университета помогут обновить карты почв в АрктикеНаука 1 августа, 15:38
Полиция расследует кражу вещей у хоккеистов "Автомобилиста" в Нижнем НовгородеСпорт 1 августа, 15:38
Керченская переправа в январе-июле сохранила пассажиропоток на уровне 3 млн человекТранспорт 1 августа, 15:31
Занять до зарплаты: микрокредиты могут стать дешевлеЭкономика и бизнес 1 августа, 15:27
Саакашвили заявил, что лишение его украинского гражданства - лучший подарок для РоссииМеждународная панорама 1 августа, 15:24
Подозреваемый в коррупции Вильяр внес залог в €300 тыс. и сможет выйти на свободуСпорт 1 августа, 15:09
Щенников: преимущество ЦСКА перед ответной игрой с АЕКом нельзя назвать комфортнымСпорт 1 августа, 15:05
Более 80% молодежи в РФ поддерживает политику ПутинаОбщество 1 августа, 15:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧЕЛЯБИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Сотрудники управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбудили уголовное дело по факту несвоевременного удаления аппендицита девочке в челябинской больнице. Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству областного управления СК установить все обстоятельства оказания медпомощи ребенку, сообщили во вторник в пресс-центре управления СК по региону.
"В следственные органы Следственного комитета РФ по Челябинской области обратилась родственница 11-летней девочки с заявлением о ненадлежащем оказании медпомощи в городской клинической больнице № 9 города Челябинска. По результатам проверки заявления возбуждено уголовное дело статье "Халатность" УК РФ", - пояснили в СК.
По версии следствия, с 12 по 25 июля 2017 года медицинские работники городской клинической больницы не провели диагностику имевшегося у девочки заболевания и несвоевременно сделали ей операцию по удалению аппендицита. Это и привело к осложнениям в виде перитонита. Расследование дела продолжается.