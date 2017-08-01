Возбуждено дело по факту ненадлежащей медпомощи ребенку в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Сотрудники управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбудили уголовное дело по факту несвоевременного удаления аппендицита девочке в челябинской больнице. Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству областного управления СК установить все обстоятельства оказания медпомощи ребенку, сообщили во вторник в пресс-центре управления СК по региону.

"В следственные органы Следственного комитета РФ по Челябинской области обратилась родственница 11-летней девочки с заявлением о ненадлежащем оказании медпомощи в городской клинической больнице № 9 города Челябинска. По результатам проверки заявления возбуждено уголовное дело статье "Халатность" УК РФ", - пояснили в СК.

По версии следствия, с 12 по 25 июля 2017 года медицинские работники городской клинической больницы не провели диагностику имевшегося у девочки заболевания и несвоевременно сделали ей операцию по удалению аппендицита. Это и привело к осложнениям в виде перитонита. Расследование дела продолжается.