Празднование Дня ВВС в Челябинске пройдет на неделю раньше

ЧЕЛЯБИНСК, 1 августа. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Праздник, посвященный 105-летию Военно-воздушных сил России, пройдет в Челябинске 5 августа. В других городах России празднования состоятся 12 августа, сообщил во вторник журналистам заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов.

"5 августа мы отпразднуем День Военно-воздушных сил - о Военно-космических силах 105 лет назад мечтали только фантасты. В Челябинске этот праздник традиционно отмечают чуть раньше, чем по всей стране, чтобы была возможность показать боевую технику размещенной на аэродроме Шагол. В День ВВС дивизия может быть перебазирована на другой аэродром, поэтому у нас праздник и пройдет чуть раньше", - сказал губернатор.

По словам начальника филиала Военного учебно-научного центра ВВС "Военно-воздушная академия им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина" в Челябинске Игоря Шведова, праздник начнется в 12:00 по местному времени (10:00 мск) с построения личного состава авиационного гарнизона. Далее последуют торжественный марш и показательные полеты самолетов и вертолетов авиационных частей Центрального военного округа (одиночные и групповые проходы авиатехники над взлетно-посадочной полосой). "Гости увидят вертолеты Ми-8, Ми-24, самолеты Л-410, Ан-26. Гвоздем программы станут полеты боевых самолетов - Су-24 и истребителя МиГ-31 (всего в воздух поднимется 15 летательных аппаратов - прим. ТАСС)", - отметил Шведов.

День Воздушно-космических сил в России отмечают ежегодно 12 августа. Они сформированы в 2015 году в результате объединения Военно-воздушных сил (ВВС, которым в этом году исполняется 105 лет) и Войск воздушно-космической обороны (ВВКО) РФ.