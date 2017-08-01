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В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение из-за гроз и шквалистого ветра

Новости Урала
1 августа, 15:51 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 1, августа. /ТАСС

Ожидаются также сильные ливни и крупный град

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ЧЕЛЯБИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Сильные ливни, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра ожидаются в Челябинской области 1-2 августа, сообщила во вторник пресс- служба регионального главка МЧС.

"По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), 1-2 августа в Челябинской области ожидаются очень сильные ливни, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра при грозе 20-25 м/ с. Объявлено штормовое предупреждение", - уточнили в пресс- службе.

В связи с надвигающейся непогодой в МЧС советуют населению убрать вещи с балконов, закрыть окна. Находясь на улице, рекомендуется обходить рекламные щиты, шаткие строения, линии электропередачи.

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