В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение из-за гроз и шквалистого ветра

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ЧЕЛЯБИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Сильные ливни, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра ожидаются в Челябинской области 1-2 августа, сообщила во вторник пресс- служба регионального главка МЧС.
"По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), 1-2 августа в Челябинской области ожидаются очень сильные ливни, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра при грозе 20-25 м/ с. Объявлено штормовое предупреждение", - уточнили в пресс- службе.
В связи с надвигающейся непогодой в МЧС советуют населению убрать вещи с балконов, закрыть окна. Находясь на улице, рекомендуется обходить рекламные щиты, шаткие строения, линии электропередачи.