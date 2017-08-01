Пожар в цехе пластиковых окон в Екатеринбурге мог быть вызван нарушением техпроцесса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Нарушение технологического процесса при производстве конструкций для пластиковых окон могло стать причиной случившегося ночью крупного пожара на территории склада и цеха в поселке Большой Исток, расположенном в черте города Екатеринбурга. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе управления МЧС по Свердловской области.

Ранее сообщалось, что площадь возгорания на территории промзоны в поселке Большой Исток составила 1,2 тыс. кв. м. В результате ЧП никто не пострадал.

"Специалисты МЧС назвали предварительную причину крупного ночного пожара в поселке Большой Исток - нарушение технологического процесса при производстве конструкций для пластиковых окон. Пожарные дознаватели в течение дня проводили осмотр места пожара, общались с представителями производства, завтра на месте пожара продолжат работать эксперты испытательной пожарной лаборатории", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что окончательная причина пожара будет установлена после проведения соответствующих экспертиз.

"По результатам дознания по факту пожара виновные лица могут быть привлечены к административной ответственности", - подчеркнули в управлении МЧС.