В Челябинске возбудили дело о мошенничестве при производстве ортопедической обуви

ЧЕЛЯБИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту мошенничества при производстве ортопедической обуви, в котором подозреваются сотрудники федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) "Челябинское протезно-ортопедическое предприятие". Об этом сообщили во вторник в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

"Прокуратура Челябинской области провела проверку информации, поступившей из Главного контрольного управления региона, об <...> исполнении контрактов, заключенных Министерством социальных отношений региона с ФГУП "Челябинское протезно-ортопедическое предприятие". Установлено, что сотрудники ФГУПа предоставили в министерство подложные документы, подтверждающие выполнение госконтрактов на изготовление и поставку сложной ортопедической обуви. Однако согласно проведенным экспертизам изготовленная и выданная гражданам обувь не является сложной ортопедической обувью. Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы, где было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения"), - рассказали в прокуратуре.

По данным ведомства, противоправные действия были совершены в 2015-2016 гг. Общая сумма госконтрактов на поставку обуви превысила 32 млн руб., стоимость одной пары обуви в среднем была завышена на 8,9 тыс. руб., всего требовалось изготовить 3 тыс. 386 пар. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает прокуратура.