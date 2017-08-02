Площадь пожаров в Югре увеличилась за сутки почти на тысячу га

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре за сутки увеличилась с 5,9 тыс. га до 6,7 тыс. га, сообщили в среду в департаменте недропользования и природных ресурсов региона.

"На утро 2 августа 2017 года в лесах Югры действует 32 лесных пожара. Возгорания зафиксированы не территории 7 лесничеств. Их общая площадь составляет 6,7 тыс. га", - уточнили в департаменте.

Самое большое количество пожаров - в Белоярском районе, там зарегистрировано 18 природных возгораний, площадь которых 4557 га. В тушении лесных пожаров на территории автономного округа задействовано более 400 специалистов Авиалесоохраны Югры, 20 специалистов ГУ МЧС России по автономному округу, привлечены 10 воздушных судов.

Ранее сообщалась, что с 25 июля в Югре введен режим ЧС межмуниципального характера. Больше от лесных пожаров страдают Березовский и Белоярский районы. В других районах автономного округа установлены особые противопожарные режимы. Всего с начала пожароопасного сезона в лесах Югры (о его начале объявили 5 мая), зафиксировано 350 лесных пожаров общей площадью 25285,3 га. За этот же период в 2016 году специалисты Ханты-Мансийской базы авиационной и наземной охраны лесов потушили 296 возгораний.