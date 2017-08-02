Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.08:
$ 59.85
€ 70.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Редкие гигантские кристаллы представили на выставке к юбилею геологического музея на Урале

Новости Урала
2 августа, 8:52 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 2, августа. /ТАСС

Вес некоторых экспонатов достигает 25-45 кг

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Пресс-служба Уральского государственного горного университета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Редкие гигантские кристаллы представили на новой выставке, приуроченной к юбилею Уральского геологического музея Уральского государственного горного университета (УГГУ). Среди экспонатов - кристалл аметиста весом 25 кг, а также кристалл ильменита весом 45 кг, сообщили в среду в пресс-службе вуза.

"Восемьдесят уникальных кристаллов минералов и образцов полезных ископаемых собраны в единую экспозицию к юбилею музея. Здесь можно увидеть и самые большие кристаллы редчайших минералов, встречающихся в недрах Урала. К примеру, кристалл фенакита из Изумрудных копей весом свыше 6 кг, кристалл циркона с блестящими гранями из Вишневых гор на Южном Урале весом почти 1,5 кг, крупнейший кристалл ильменита, впервые открытого в Ильменских горах, весом 45 кг, а также кристалл аметиста весом 25 кг", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что выставка продлится два месяца - до начала октября. "Кроме "каменных документов" на выставке представлены и исторические материалы: труды делегатов конгресса, путеводители экскурсий 1937 года, карты, фотографии и более поздние по времени книги о музее", - уточнили в пресс-службе.

Уральский геологический музей был создан в 1937 году после проведения в регионе XVII Международного геологического конгресса, собравшего более 1000 ученых из 40 стран мира. В 2017 году геологическому музею УГГУ исполнится 80 лет.

Сейчас в музее на 1 тыс. кв. метров расположены отделы минералогии, полезных ископаемых и палеонтологии. В его фондах насчитывается более 40 тыс. экспонатов. В 2015 году музей посетили около 18 тыс. человек, по итогам прошлого года - 20 тыс.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
7
Массовое крещение состоялось на реке Чусовой на Урале
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Дальнем Востоке из-за аварии без света оставались более 1,5 млн человек
2
Украина готовит иск к РФ из-за ограничений судоходства в Керченском проливе
3
Артур Чилингаров: я надеюсь, скоро спор вокруг Арктики разрешится
4
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
5
В Иркутске скорая с пациентом сбила женщину на пешеходном переходе
6
СМИ: ЕВС внес поправки в регламент "Евровидения" после ситуации с Самойловой
7
Тиллерсон: США продолжат попытки нормализовать отношения с Россией
Темы дня
Новости партнеров
Реклама