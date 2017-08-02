Редкие гигантские кристаллы представили на выставке к юбилею геологического музея на Урале

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Редкие гигантские кристаллы представили на выставке к юбилею геологического музея на УралеНовости Урала 2 августа, 8:52
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Редкие гигантские кристаллы представили на новой выставке, приуроченной к юбилею Уральского геологического музея Уральского государственного горного университета (УГГУ). Среди экспонатов - кристалл аметиста весом 25 кг, а также кристалл ильменита весом 45 кг, сообщили в среду в пресс-службе вуза.
"Восемьдесят уникальных кристаллов минералов и образцов полезных ископаемых собраны в единую экспозицию к юбилею музея. Здесь можно увидеть и самые большие кристаллы редчайших минералов, встречающихся в недрах Урала. К примеру, кристалл фенакита из Изумрудных копей весом свыше 6 кг, кристалл циркона с блестящими гранями из Вишневых гор на Южном Урале весом почти 1,5 кг, крупнейший кристалл ильменита, впервые открытого в Ильменских горах, весом 45 кг, а также кристалл аметиста весом 25 кг", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что выставка продлится два месяца - до начала октября. "Кроме "каменных документов" на выставке представлены и исторические материалы: труды делегатов конгресса, путеводители экскурсий 1937 года, карты, фотографии и более поздние по времени книги о музее", - уточнили в пресс-службе.
Уральский геологический музей был создан в 1937 году после проведения в регионе XVII Международного геологического конгресса, собравшего более 1000 ученых из 40 стран мира. В 2017 году геологическому музею УГГУ исполнится 80 лет.
Сейчас в музее на 1 тыс. кв. метров расположены отделы минералогии, полезных ископаемых и палеонтологии. В его фондах насчитывается более 40 тыс. экспонатов. В 2015 году музей посетили около 18 тыс. человек, по итогам прошлого года - 20 тыс.