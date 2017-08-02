Житель Новосибирска осужден на 11 лет по делу о поставке почти 55 кг наркотиков

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ТАСС, 2 августа. /ТАСС/. Тюменский районный суд приговорил жителя Новосибирска, который осуществлял межрегиональные поставки синтетических наркотиков, к 11 годам колонии строгого режима. Всего по данному делу из незаконного оборота было изъято около 55 кг наркотических средств, сообщили в среду в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
"Тюменский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Новосибирска. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей <…> в особо крупном размере" и "Легализация… денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления", - говорится в сообщении.