Полиция и Росгвардия проводят обыски на хлебозаводе в Сургуте

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Полиция при силовой поддержке сотрудников Росгвардии проводят обыски в здании "Сургутского хлебозавода". Об этом в среду корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе полиции Сургута.

"На хлебозаводе проводятся обыски совместно с Росгвардией, подробности пока не раскрываются", - сообщили в полиции.

В пресс-службе Управления Росгвардии по округу также подтвердили данный факт. "ОМОН Росгвардии проводит силовое сопровождение оперативных мероприятий", - сказала собеседница агентства.