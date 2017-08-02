Полиция и Росгвардия проводят обыски на хлебозаводе в Сургуте

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Полиция при силовой поддержке сотрудников Росгвардии проводят обыски в здании "Сургутского хлебозавода". Об этом в среду корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе полиции Сургута.
"На хлебозаводе проводятся обыски совместно с Росгвардией, подробности пока не раскрываются", - сообщили в полиции.
В пресс-службе Управления Росгвардии по округу также подтвердили данный факт. "ОМОН Росгвардии проводит силовое сопровождение оперативных мероприятий", - сказала собеседница агентства.