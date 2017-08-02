УрФУ и чешский Институт нового Шелкового пути договорились о совместных проектах в науке

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ) и Институт нового Шелкового пути в Праге договорились о совместных проектах в области науки, культуры и образования. Соглашение об этом подписано в рамках визита делегации Южночешского края в Свердловскую область, сообщили в среду в пресс-службе вуза.
"Документ подписали президент Института Ян Кохоут и первый проректор УрФУ Сергей Кортов. Совместная деятельность в рамках меморандума включает организацию совместных мероприятий: семинаров, конференций, дискуссий, оказание поддержки деятельности в области образования, исследований и публикаций, сотрудничество и содействие в студенческом обмене, сотрудничество в подготовке научных публикаций, докладов и других специализированных материалов", - говорится в сообщении.
Институт нового Шелкового пути в Праге был создан в сентябре 2015 года. Его цель - способствовать продвижению идей, направленных на взаимовыгодное сотрудничество между азиатскими и европейскими странами, а также поиску новых путей коммуникации и экономического сотрудничества. Институт является некоммерческой благотворительной организацией, президент Института - Ян Кохоут.
В департаменте информационной политики губернатора Свердловской области отметили, что визит делегации, организованный по приглашению врио губернатора региона Евгения Куйвашева, осуществляется в рамках подписанного в 2014 году соглашения о сотрудничестве между правительством области и администрацией Южночешского края.
Ранее сообщалось, что в рамках сотрудничества между сторонами на базе УрФУ будет создан учебно-научный центр Чехии. Уральский вуз совместно с Технико-экономическим институтом Южночешского края начнет выпускать дипломированных специалистов в рамках российско-чешской образовательной программы. Также в планах - обмен опытом в сфере энергосберегающих технологий, возобновляемых источников энергии и фотоэлектрической энергетике.